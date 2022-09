Pakistan: «Wie ein Ozean im Land» – Nasa-Bilder zeigen Ausmass der Monsunflut

… sieht es so aus. Das Land steht fast komplett unter Wasser.

Dieses Bild wurde am 4. August aufgenommen. Der Indus (links im Bild) fliesst durch Pakistan. Drei Wochen später, am 28. August …

Wegen starker Monsunregen seit Mitte Juni kommt es in Pakistan zu vielen Überschwemmungen.

Neue Bilder der Nasa zeigen das Ausmass der Überschwemmungen in Pakistan. Die Falschfarbenbilder entstanden am 4. und 28. August. Um das Hochwasser besser zu erkennen wurde es tiefblau eingefärbt. Aufgenommen wurden die Bilder vom «Operational Land Imager», kurz OLI. Dabei handelt es sich um ein Fernkundungsinstrument, das sich an Bord des Satelliten Landsat 8 befindet.