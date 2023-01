Mit dem Mercedes 540K begann das Spiel mit der Stromlinie

Europa in den wilden 20ern und 30ern des letzten Jahrhunderts: Die Menschheit strotzt nur so vor Tatendrang und die Technik kommt kaum hinterher. Reisegeschwindigkeiten von meist nicht einmal 100 km/h sind da nicht mehr opportun für eine Gesellschaft, der es gar nicht schnell genug gehen kann. Während auf den Rennstrecken bereits gerast wird, werden langsam auch die ersten Autobahnen asphaltiert und in den Entwicklungsabteilungen tüfteln sie an den passenden Autos dazu. Die Strecke von Berlin-Rom wird dabei zur Messlatte: Ein Rennen soll 1938 zeigen, welcher Reisewagen der grösste Raser ist.