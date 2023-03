Basel: «Wie ein Schlag ins Gesicht» – Hühnerei im veganen Wrap von Migrolino

«Das war wie ein Schlag ins Gesicht», erzählt der Basler Tierschützer und Veganer Olivier Bieli. In einem als vegan gelabelten Wrap, den er in einem Migrolino-Shop gekauft hatte, biss er beinahe auf Hühnereier. Der Verzicht auf tierische Produkte, sei für vegan lebende Menschen ein wichtiger Teil ihrer Lebensweise, so Bieli. «Gerade, weil sie sich aus Überzeugung gegen Tierleid in der Lebensmittelindustrie einsetzen.» Doch ab und zu passiert es, dass nicht das drin ist, was auf den ersten Blick draufsteht.