Topten.ch – Wie ein Schweizer Team Energieeffizienz in die Welt trägt

Als Eric Bush am 20. September 2000 zusammen mit sieben Kollegen Topten.ch ins Leben rief, ahnte das Grüppchen nicht, dass der Online-Ratgeber für umweltfreundliche Produkte eines Tages sogar in Brüssel ein Thema sein würde. Das Internet steckte in den Kinderschuhen und ob Topten.ch überhaupt abheben würde, stand in den Sternen.