Kinostarts April 2021 - Wie ein Schweizer Teen-Drama junge Frauen bestärken will

Outside the Box

In einem Dokumentarfilm beschäftigen sich fünf Menschen mit Selbstheilungs-Methoden.

In einem Survival-Thriller erleidet der Flugzeug-Pilot einen Herzinfarkt und eine Passagierin muss übernehmen.

Ein Schweizer Coming-of-Age-Film dreht sich ums Aufwachsen in der Agglo.

«Sami, Joe und ich»

Endlich ist der Sommer da, den sie lange herbeigesehnt haben: Sami (Anja Gada), Joe (Rabea Lüthi) und Leyla (Jana Sekulovska) sind sechzehn und haben ihren Schulabschluss in der Tasche.

Doch die Freiheit wird anders als geplant: Sami gerät mit ihren Eltern aneinander, Joe wird von ihrem Chef sexuell belästigt und Leylas Lehrstelle in der Grossküche gestaltet sich tricky.

Authentizität statt Insta-Filter

«Die Geschichte ist aus dem drängenden Bedürfnis gewachsen, eine Alternative zu zeigen zu den vorherrschenden weiblichen Vorbildern in Film und Medien», erklärt Produzentin Claudia Wick in einem Pressestatement.

Der Film soll eine Alternative liefern zu polierten Model-Selfies und die Lebensrealität durchschnittlicher Mädchen aus einem unspektakulären Quartier zeigen – «Sami, Joe und ich» will authentisch sein.

Mit den Jugendlichen auf Augenhöhe

Ziel von Drehbuchautorin und Regisseurin Karin Heberlein ist, die Geschichte der Jugendlichen auf Augenhöhe zu erzählen: «Solidarität und Freundschaft waren auch für mich die Lebensader in diesem Alter, diese Kraft wollte ich ins Zentrum rücken».

Den Erlebnissen der Teenagerinnen eine ehrliche Stimme zu geben, ist Heberlein ein Anliegen: «Ich habe festgestellt, wie verschwindend klein die Auswahl an Geschichten immer noch ist, die aus der Perspektive von und nicht über junge Frauen erzählen».

«Horizon Line»

«Wir haben gesagt, der Film ist wie ‹Speed›, nur in der Luft und mit weniger Menschen», so Allison Williams zu «The National News» über «Horizon Line», ein Survival-Thriller, in dem sie die Hauptrolle spielt.