Rorschacherberg SG - Wie ein ungesicherter Rechen und Überlast zum Tod einer Frau führten

Auf diesem Trottoir an der Goldacherstrasse in Rorschacherberg SG kam es zum Unfall.

Mitte Juni 2021 kam es in Rorschacherberg zu einem folgeschweren Unfall. Ein Bauer fuhr mit einem Aebi-Traktor auf der Goldacherstrasse, als der Anhänger mit geladener Wickelmaschine und Siloballe auf das Trottoir ausscherte. Dort war zur gleichen Zeit eine 58-jährige Fussgängerin in gleicher Richtung unterwegs. Sie wurde vom Anhänger erfasst und überrollt. «Sie verstarb aufgrund von schweren Mehrfachverletzungen noch am Unfallplatz», wie es in der Anklageschrift heisst. Zwar habe der Landwirt den Tod der Frau nicht absichtlich verursacht, dennoch sieht die Staatsanwaltschaft eine Schuld beim 71-Jährigen.