1 / 3 Seit acht Monaten ist Fabio R. clean. Privat Er musste sich der Freuden des Lebens wieder bewusst werden, sagt Fabio R. Privat In Australien fand Fabio R. sein Zuhause. Privat

Darum gehts Der Zürcher Fabio R.* wanderte 2014 nach Australien aus.

Er war jahrelang süchtig nach Meth – und dealte damit in seinem Freundeskreis. Seit acht Monaten ist Fabio R. clean.

Im November wurde er in Brisbane zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

« Meth war das einzige, was mich interessierte » : Fabio R. war zwei Jahre lang süchtig nach der Droge Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth. Im November 2020 wurde er in seiner Wahlheimat Australien zu zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe verurteilt, weil er mit der Droge dealte. Seit acht Monaten sei er nun clean.

« Ich ging durch die Hölle. Gefangen in einem Teufelskreis der Sucht » , sagt der Zürcher Interior Designer. 2014 wanderte er der Liebe wegen nach Brisbane aus. Doch s eine Welt brach zusammen, als ihn sein Ehemann zwei Jahre später verliess: « Nichts konnte den Schmerz lindern » , sagt R. Er sei in eine grosse Depression gefallen – und habe versucht, sich das Leben zu nehmen.

«Ich wollte nur noch sterben – schaffte es aber nicht»

So kamen die Drogen ins Spiel: « Ich war mein ganzes Leben lang ein Musterknabe. Doch am Tiefpunkt meines Lebens bot mir eine Bekannte Meth an – das wurde mir zum Verhängnis. » Über Monate nahm R. das Suchtmittel regelmässig. « Ich glaubte, ich hätte alles unter Kontrolle » , sagt R. Doch er täuschte sich: Als er sich unsauberes Meth injizierte, rutschte der 37-Jährige tief in die Sucht: « Für mich zählte nur noch die Droge. » Gleichzeitig hätten seine Freunde erfahren, dass er Meth auftreiben kann – und bestellten den Stoff über ihn. In kürzester Zeit wurde er so zum Drogendealer im Freundeskreis.

« Ich riskierte viel, um an den Stoff zu kommen » , sagt R. Er habe sich jeweils mitten in der Nacht in Parks mit dem « Drug-Lord » getroffen, in ständiger Angst vor anderen Kriminellen und der Polizei. Mit der Sucht stieg die Abhängigkeit von seinem Drogen-Lieferanten: « Er nutzte mich aus, gleichzeitig war ich auf ihn angewiesen. Ich getraute mich aus Angst vor ihm nicht aus dem Haus, gleichzeitig wollte ich aber neue Drogen. » Zwei Jahre lang war Fabio R. gefangen in einem lebensbedrohlichen Teufelskreis. « Ich wollte nur noch sterben – schaffte es aber nicht. »

Ihm fehlte es an Energie und Appetit – zeitweise habe er nur noch 55 Kilogramm gewogen. In den schlimmsten Zeiten habe er sich sieben Mal mehr Meth gespritzt als seine süchtigen Kollegen. « Eine astronomische Menge » , sagt R. heute. « Es war nicht mehr angenehm, es war schmerzhaft. Aber ich konnte es nicht lassen. »

Die gefährliche Sucht nach Methamphetamin Australien hat mit 49 Dosen pro 1000 Personen pro Tag laut Behörden einen der höchsten durchschnittlichen Konsume von Methamphetamin weltweit. Die Droge ist billig herzustellen und zu kaufen - und macht in Rekordzeit süchtig. Die weissen Kristalle kann man rauchen, als Pille schlucken, in Wasser oder Alkohol auflösen oder spritzen. Laut der Stiftung für Suchthilfe führt Methamphetamin zu erhöhter Aktivität und Gesprächigkeit, Hunger und das Bedürfnis nach Schlaf werden unterdrückt. Die Droge bewirkt ein Gefühl von Euphorie, erhöht die Risikobereitschaft und Nervosität.

Durch die Corona-Grenzschliessungen und Restriktionen im Frühjahr 2020 sei der Drogenhandel fast zum Erliegen gekommen – und die Preise plötzlich dreimal so hoch wie vor der Pandemie. « Ich stand knapp vor dem finanziellen Ruin. » Zudem fühlte er, wie allmählich d ie Beziehung zu seinen zwei liebsten Menschen bröckelte: «Ich konnte es nicht zulassen meine Schwester und meinen besten Freund zu verlieren» , sagt Fabio R. Als ein Kollege auf Meth bei ihm aufkreuzte, abgemagert, im Rausch und frisch von einem Raubzug auf einen Supermarkt, realisierte der Zürcher: « So will ich nicht enden. »

« Viele Menschen glauben, Drogensüchtige hätten Spass » , sagt R. « Aber Drogen zerstören alles, was dir Freude macht. » Fabio R. bezeichnet die Abhängigkeit als « Dämon » : « Du kannst zusehen, wie du selbst kaputt gehst, siehst wie sich Menschen von dir abwenden. Und trotzdem schaffst du es nicht wegzukommen. » Wenn man Familie und Freunde durch die Sucht verliere, werde man enorm einsam – und rutsche so noch tiefer ab. « Es gab Tage, da freute ich mich über die Interaktion beim Dealen – weil es mein einziger zwischenmenschlicher Kontakt war. »

«Was mir geschehen ist, kann jedem passieren»

Fabio R. ist heute clean. Er brach alle Kontakte zur « Underworld » ab, fand die Freuden im Leben wieder: Sport, das sonnige australische Wetter, seine Katze. « Was mir geschehen ist, kann jedem passieren » , sagt Fabio R. Vor seiner Meth-Eskapade habe er nie Drogen genommen – und nun sei er ein verurteilter Dealer.

D ie Polizei fand Drogen in seinem Be s itz und Anzeichen seine s Dealen s . Deshalb stand der Zürcher im November 2020 vor Gericht in Brisbane. Der Richter verurteilte ihn zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung. Wöchentlich muss er sich nun bei den Behörden melden, er darf Queensland nur mit einer Bewilligung verlassen. Wird er wieder straffällig, droht dem Schweizer die Ausschaffung. « Das will ich mit allen Mitteln verhindern » , sagt R.

Seit Monaten ist er in Therapie, nimmt Box-Stunden und leistet Freiwilligenarbeit fürs Rote Kreuz. D as habe ihm auch enorm geholfen bei seiner eigenen Genesung: «Sich mit Menschen zu verbinden, Akzeptanz und Liebe zu finden, ist das, was Suchtbetroffene brauchen, um sich aus ihrer Abhängigkeit zu befreien», sagt Fabio R. D ieses Engagement für die Gesellschaft will er nun weiter ausbauen: « Ich habe die schlimmste Version von Menschen gesehen, wirklich furchtbare Dinge erlebt – das will ich nutzen, um anderen zu helfen und sie davor zu bewahren. »

*Name der Redaktion bekannt.