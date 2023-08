Kim Kardashian will mit Skims den BH revolutionieren

Aktuell lassen Stars wie Scarlett Johansson und Sydney Sweeney den BH unter dem Outfit hervorblitzen: Der sichtbare BH liegt im Trend . Nicht so bei Kim Kardashians Unterwäschelabel. Skims enthüllt nun einen nahtlosen BH, der sich nicht unter deiner Kleidung abzeichnet und Käuferinnen das Gefühl geben soll, als hätten sie sich soeben einer Schönheitsoperation unterzogen – so Kardashian auf Instagram.

Klar! Was heisst hier «noch»?!

Klar! Was heisst hier «noch»?!

Klar! Was heisst hier «noch»?! Ja, wenn ich den Extra-Support möchte. Ab und zu. Schon lange nicht mehr. Nein, das ist mir zu unbequem. Ich trage grundsätzlich keinen BH.

Mit Daten aus dem 3D-Scanner

Statt dass der BH, wie bei Push-ups sonst üblich, den Busen mit einem eingenähten Schaumkissen in Form presst, soll der Skims-BH der Oberweite eine natürliche Tropfenform verleihen. «Wir haben zig Brüste von verschiedensten Frauen mit 3D-Scans ausgewertet, sogar meine eigenen», erklärt Kim Kardashian. Nach Jahren der Entwicklung sei so «der ultimative BH» entstanden. Die Unternehmerin kündigt an: «Es ist wie eine Brust-OP – einfach nur mit BH.»