Basler 100-Millionen-Debakel: «Wie eine Pausenhofschlägerei und alle Beteiligten haben weggeschaut»

«Aufsichtspflicht wurde wahrgenommen»

Viele Punkte seien auch nicht neu, da eine externe Firma den Prozess bereits analysiert habe. Einen Grossteil der Kritikpunkte weist die Regierung von sich. Von einer verletzten Aufsichtspflicht will sie beispielsweise nichts wissen. «Die Aufsicht war auf allen Ebenen gewährleistet und sie wurde auch wahrgenommen», so die Exekutive.

Stellungnahme demotiviert gelesen

«Trotzige Verweigerungshaltung»

Beim Lesen der Stellungnahme der Regierung habe er für einen Moment die Freude an der Politik verloren, sagte Johannes Sieber (GLP). «Ich spielte kurz mit dem Gedanken, das mit der Politik diese Woche sein zu lassen und stattdessen am Rhein ein paar Bier trinken zu gehen.» Lukas Faesch (LDP) unterstellte der Regierung in der Sache eine «trotzige Verweigerungshaltung». Erich Bucher (FDP) äusserte seine Bedenken, dass bald Gras über das Debakel wachsen werde und warf die Frage nach Konsequenzen in den Raum. «Jedem Geschäftsführer in der Privatindustrie wäre sofort gekündigt worden», sagte er.