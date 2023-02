Michelle Hunziker freut sich, bald Nonna zu werden

Lange hielt sich das Paar zurück. Erst im Oktober folgte die Bestätigung: «Wir haben monatelang die Schwangerschaft verneint, denn als die Nachricht bekannt wurde, war es noch nicht an der Zeit, sie zu bestätigen», schrieb sie auf Instagram.

Moderatorin Michelle Hunziker kann es kaum erwarten, demnächst Grosi zu werden. «Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe noch so viel Energie», sagte die 46-Jährige in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera». Ihre Tochter Aurora (27), die aus der Ehe mit dem Schmusesänger Eros Ramazzotti (59) hervorgeht, wird voraussichtlich im April einen Sohn zur Welt bringen.