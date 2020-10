St. Gallen «Wie eine Wand stehen die Menschen in der Region hinter dem FCSG»

Die grosse Solidarität, die der FC St.Gallen 1879 in diesem Jahr von seinen Fans erfahren hat, ist jetzt sichtbar: Als riesige Wand, die die Mauer entlang des Spielfelds bei der Haupttribüne schmückt. Auf einer Gesamtlänge von 73,5 Metern und einer Fläche von insgesamt 125 Quadratmetern finden sich rund 7500 Namen von Privatpersonen und Firmen, die den FC St.Gallen 1879 in den vergangenen Wochen und Monaten unterstützt haben. Sei es mit dem Verzicht auf die Rückerstattung des Abopreises infolge ausgefallener Matchbesuche oder in anderer Weise. Ihnen allen dankt der FC St.Gallen 1879 von Herzen – und zeigt dies nun auch mit der Solidaritätswand, auf der in grossen Buchstaben «FC ST.GALLEN 1879», «ZÄMÄ» UND «GRÜEWISS IM HERZ» zu lesen ist.

FCSG ist überwältigt

«Wie eine Wand stehen die Menschen in der Region hinter dem FC St.Gallen 1879. Das freut uns enorm. So viel Solidarität, jetzt niedergeschrieben auf dieser langen Wand – das hätten wir uns nie erträumt. Diese Solidarität gibt uns in dieser schwierigen Coronazeit Energie, sie ist das Fundament, auf dem wir in die Zukunft gehen. Und wir hoffen, dass wir all die Personen im Stadion willkommen heissen können», sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi.