Beim Rummel um die Gamestop-Aktie war der Milliardär ebenfalls involviert. Auch die Aktie der eigenen Firma pushte er schon mit Tweets hoch. Und als Tesla am Montag erklärte, über eine Milliarde Dollar in Bitcoin investieren zu wollen, schoss der Kurs der Krypto-Währung nach oben .

Warum haben Musks Tweets so grosse Auswirkungen an der Börse? Sind solche Tweets überhaupt legal? Und worauf müssen Kleinanleger aufpassen? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zu Musks Börsen-Tweet-Hype.

Warum hat Musk so viel Einfluss auf die Märkte?

Was passiert, wenn jeder Top-CEO das machen würde?

Wenn jeder Top-CEO bekannt geben würde, dass er in Bitcoin investieren will, dann könnte der Bitcoin-Kurs auf mehrere 100’000 Dollar steigen, so Thomas Brandon Kovacs. ZKB-Experte Spillmann relativiert: «Der Effekt hängt immer davon ab, wieviel Follower in welcher Zeit erreicht werden.»