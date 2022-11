Brüssel: Wie entscheidet die Nato nach Krisensitzung zu Raketeneinschlag in Polen?

Die Botschafter der Nato-Staaten haben nach Diplomatenangaben am Mittwochvormittag Beratungen über den Raketeneinschlag mit zwei Todesopfern in Polen in der Nähe der ukrainischen Grenze aufgenommen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg leite die Dringlichkeitssitzung, um den «tragischen Vorfall zu besprechen», sagte Bündnis-Sprecherin Oana Lungescu am späten Dienstagabend. Nach dem Nato-Rat wollte Stoltenberg in Brüssel vor die Presse treten. Dies soll ca. um 12.30 Uhr Schweizer Zeit der Fall sein. (AFP)