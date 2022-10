Allschwil BL: «Wie erbärmlich, ein fünfjähriges Kind zu beklauen»

«Schäme dich dafür!», steht in grossen Lettern auf dem Aushang, der an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in Allschwil hängt. Mit dem Schreiben wird auf einen Diebstahl aufmerksam gemacht. Was war geschehen? Einem fünfjährigen Buben ist am Mittwoch Geld gestohlen worden. Es geht um fünf Franken, die er mit dem Verkauf eines Spielzeugs verdient hatte. «Wie erbärmlich das ist, ein fünfjähriges Kind zu beklauen», schreibt sich der Vater des Buben da den Frust von der Seele.