Auf dem Sitzplatz des Restaurants Hirschen in Ettenhausen TG wurde kürzlich eine eingepackte Palme gestohlen. Das Wirtepaar richtet sich direkt an den «Langfinger» und hat weitere Palmen in Sicherheit gebracht.

Darum gehts Ein Unbekannter hat beim Restaurant Hirschen in Ettenhausen TG eine Palme geklaut.

Das Wirtepaar ist wütend und überrascht.

Das Paar hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Weitere Palmen wurden in Sicherheit gebracht.

«Ich bin nur wütend und gleichzeitig traurig, dass solche Menschen in unserer Umgebung leben», steht im Post der Wirtin des Restaurants Hirschen in Ettenhausen TG in einer regionalen Facebook-Gruppe. Vom Sitzplatz des Restaurants wurde letzte Woche eine eingepackte Palme entwendet. Weiter meint Wirtin Rosa Vidic: «Wie erbärmlich und dreist muss man sein, dass man sich traut, fremde Sachen zu entwenden.» Ihr Partner Roger Gähwiler sagt: «Die Palme stand mit einer zweiten bei einer Eibe. Der Dieb muss gewusst haben, dass sie dort stehen, sie waren von der Hauptstrasse aus nicht zu sehen.»

Bemerkt hat Gähwiler das Fehlen der Palme, als er Schnee von der Eibe schütteln wollte. Er habe sich im ersten Moment gefragt, ob er jetzt spinne, dass er nur eine Palme sehe. «Ich habe anschliessend meine Partnerin gefragt, ob sie eine Palme umgestellt hat. Sie fragte mich darauf, warum da eine fehle.» Das sei der Zeitpunkt gewesen, als beide realisierten, dass eine Pflanze entwendet wurde. Die zweite Palme wurde nun zu einer dritten Pflanze in Sicherheit gebracht. Gähwiler geht beim Dieb von einem Mann aus. Die Palme sei rund 1,5 Meter hoch, könne aber alleine getragen werden. Zur Tat meint er: «Ich bin überrascht, dass so etwas in einem kleinen Dorf wie Ettenhausen passiert.»

«Unfassbar», «armselig», «charakterlos»

Auch auf Facebook finden verschiedene User deutliche Worte. Eine Frau schreibt: «Was sind das für Kreaturen? Traurig.» Andere kommentieren mit «unfassbar», «armselig» oder «charakterlos». Zur Polizei gegangen ist das Wirtepaar vom Hirschen in Ettenhausen bisher nicht. Gähwiler sagt: «Mir ist wichtiger, dass man im Dorf Bescheid weiss und das ist der Fall. Vielleicht bemerkt ja jemand in Zukunft bei einem Nachbarn eine neue Palme.»

Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt: «Die Geschädigten haben in einer solchen Situation die Möglichkeit, eine Anzeige zu machen.» Die Polizei empfehle eine Meldung. So könne man umgehend Informationen sammeln zum Deliktsgut und die Ermittlungen zur Täterschaft einleiten.

An den «Langfinger» richtet der Wirt folgende Worte: «Lieber Langfinger, es wäre schön, wenn du die Palme zurückbringst.» Er hofft auf ein schlechtes Gewissen beim Dieb. Genau so erging es offenbar auch einem Dieb, der im November des letzten Jahres einen Bonsai aus einem Garten in Bottmingen BL gestohlen hatte. Denn der Besitzer der teuren Pflanze sagte kürzlich, der Bonsai sei eines Tages einfach wieder vor seiner Haustüre gestanden. Auf den ersten Blick sei sein Bäumchen unversehrt.