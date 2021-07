Aufruf - Wie erging es dir nach der Impfung? 

40% der Meldungen bezogen sich auf den Impfstoff von Pfizer/Biontech und 58% auf den Impfstoff von Moderna. In 1,7 % der Fälle wurde der Impfstoff nicht spezifiziert.

In über zwei Dritteln der Fälle traten die allergischen Reaktionen bei Frauen auf.

Bis zum 2. Juli liess sich laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung einmal impfen. Zwischen dem Impfstart im Januar und Juli erhielt Swissmedic 3419 Meldungen über Nebenwirkungen durch Covid-19 Impfungen in der Schweiz. In 1294 Fällen handelte es sich um schwerwiegende Nebenwirkungen, etwa Atemnot, allergische Reaktionen oder Fieber. In über zwei Dritteln der Fälle traten die Nebenwirkungen bei Frauen auf.