Wie erkenne ich, ob der Tacho manipuliert wurde?

Frage von Roli ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Im Durchschnitt legt ein Auto in der Schweiz pro Jahr rund 12'000 Kilometer zurück. Daher verstehe ich deine Skepsis, zumal die Manipulation des Kilometerstands mit dem richtigen Werkzeug weder schwierig noch teuer ist. In modernen Autos ist der Kilometerstand meistens in mehreren Steuergeräten hinterlegt und kann bei entsprechendem Zugriff relativ einfach überschrieben werden. Das geschieht oft durch eigens dafür entwickelte Diagnosegeräte, die über die OBD-Buchse angeschlossen werden. Da der Besitz der Geräte an sich legal ist und nur deren unzulässige Nutzung, also die Manipulation des Tachostandes, eine kriminelle Handlung darstellt, sind solche Geräte einfach und günstig zu beschaffen.