Tages-Anzeiger – Wie erkennt man einen Psychopathen?

Oberflächlich gesehen , ist Joe Goldberg ein Mann zum Verlieben: e in zurückhaltender Typ, attraktiv, charmant, aufmerksam. Doch hinter der hübschen Fassade verbirgt sich ein obsessiver Stalker, Psychopath und Killer. Joe Goldberg ist der Anti h eld der Erfolgsserie « You – du wirst mich lieben » , die eben mit der dritten Staffel auf Netflix gestartet ist. Und er ist der wohl raffinierteste Psychopath, den es im Moment am Bildschirm zu sehen gibt.