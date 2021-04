Aufruf - Wie erleben Sie die Corona-Situation in Indien?

In Indien erzeugt die Corona-Pandemie kriegsähnliche Bilder: Angehörige in Schutzanzügen verbrennen die Leiche eines am Coronavirus Verstorbenen.

Die Corona-Pandemie hat Indien fest im Griff: Die Mutation B.1.617 breitet sich schnell aus. Am Sonntag meldeten die indischen Gesundheitsbehörden insgesamt knapp 350’000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. So viele gab es an einem Tag noch nie in einem Land. Zeitgleich starben 2767 Menschen am Virus. Auch das ist ein neuer Rekord.