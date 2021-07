Aufruf : Wie erlebst du die Lockerungen in England?

In England fallen fast alle Corona-Massnahmen – bist du derzeit im Land und erlebst die Situation hautnah mit? Erzähle uns von deinen Erlebnissen!

In England wurde ein Grossteil der Massnahmen gelockert.

Adieu Maskenpflicht und Abstandsregel: In England sind am Montag trotz steigender Corona-Infektionszahlen die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Theater, Discos und Sportstadien sind wieder geöffnet, die Maskenpflicht gilt nur noch in Ausnahmefällen.