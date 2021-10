Aufruf – Wie erlebst du Gewalt mit Messern im Ausgang?

Es kommt auch häufiger zu Messerstechereien – zuletzt am Bahnhof Stadelhofen am vergangenen Samstag.

Ebenfalls Ende September artet ein Gang-Konflikt in Lausanne aus, ein 20-Jähriger wird getötet, ein 21-Jähriger schwer verletzt. «Es ist gefährlich worden, heute sind mehr Waffen im Spiel», sagt ein Gang-Mitglied gegenüber SRF . Waren es früher «nur» Schlägereien, würden heute öfter Messer eingesetzt. Die jüngste Messerstecherei ereignet sich am letzten Samstag am Bahnhof Stadelhofen: Zwei junge Männer werden mit Stichwaffen schwer verletzt.