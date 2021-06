Co2-Gesetz abgelehnt - Wie erreicht die Schweiz jetzt die Klimaziele?

Umweltministerin Simonetta Sommaruga sagte an einer Medienkonferenz, dass das Klimaziel 2030 schwierig zu erreichen sei.

Da das Volk keine zusätzliche Lenkungsabgaben akzeptiere, müssten die Ziele mithilfe öffentlicher Gelder erreicht werden, so SP-Nationalrat Roger Nordmann.

Vorweg nahm der Bund, dass die Schweiz bei einem Nein ihr Klimaziel verfehlen würde. Das heutige CO2-Gesetz reiche nicht aus, so der Bund. Ohne Flugticketabgabe stünden weniger Mittel bereit für klimafreundliche Investitionen in Gebäude, für Ladestationen und Elektrobusse sowie für neue Technologien.

Umweltministerin Simonetta Sommaruga sagte an einer Medienkonferenz, dass das Klimaziel 2030 schwierig zu erreichen sei. «Kurzfristig geht es darum, die unbestrittenen Massnahme zu verlängern.» Bis im Sommer will sie dem Parlament eine Vorlage zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorlegen. Ohne Instrumente für den Klimaschutz steht die Schweiz jedoch nicht da (siehe Box).

«Sektorielle Massnahmen treffen»

«Wir haben sicher drei Jahre verloren, um das Pariser Abkommen umzusetzen», sagt SP-Nationalrat Roger Nordmann. Die abgelehnte Vorlage habe nun aber gezeigt, dass die Idee einer über das Portemonnaie geregelten Klimapolitik in grösserem Ausmass nicht akzeptiert werde. Der liberale Ansatz der Lenkungsabgabe habe seine Grenzen erreicht. «Jetzt können wir nur noch sektorielle Massnahmen treffen, die keine Lenkungsabgaben beinhalten.»

Da das Volk keine zusätzliche Lenkungsabgaben akzeptiere, müssten die Ziele mithilfe öffentlicher Gelder erreicht werden, so Nordmann. «Damit könnten Ladestationen und Gebäudesanierungen finanziert werden.» Die Akzeptanz einer Flugticketabgabe oder Mobility Pricing sei tief. In der Folge müsse der öffentliche Verkehr mit Staatsgeldern attraktiver gemacht werden. Dies klinge nach viel Geld aus der Staatskasse, so Nordmann. «Doch die Schweiz hat den Vorteil, dass sie sich verschulden kann.» Unternehme die Schweiz künftig zu wenig für die Klimaziele, drohe ein Image- und Glaubwürdigkeitsverlust.