Null Prozent Food-Waste: Wie es dieser neue Supermarkt schaffen will, kein Gramm Essen wegzuwerfen

Rund ein Drittel aller Lebensmittel in der Schweiz wird verschwendet. Laut einer Studie der ETH Zürich sind das pro Jahr rund 2,8 Mio. Tonnen Lebensmittel oder 330 kg pro Person und Jahr. Die dadurch unnötig entstandenen CO2-Emissionen, der Biodiversitätsverlust sowie Land- und Wasserverbrauch entsprechen laut BAFU der halben Umweltbelastung des gesamten Autoverkehrs der Schweiz. Satte 38 Prozent der Lebensmittel werden zu Hause weggeworfen, acht Prozent fallen im Detail- und Grosshandel an. Der neue Luzerner Supermarkt Markthalle will nun als Vorreiter gegen die Lebensmittelverschwendung ankämpfen. Das Ziel: null Prozent Food-Waste.

Die Auslagen des Früchte- und Gemüsegestells hinter dem grossen Schaufenster im Untergeschoss des Luzerner Bahnhof-Shoppings bieten nur Saisonales. Aktuell etwa Lauch, Kürbis, Nüsslisalat, Äpfel und Birnen. «Wir sind wie ein Wochenmarkt – nur täglich für die Kundschaft da. Das Angebot ist so frisch, regional und saisonal wie nur möglich», sagt Geschäftsführer Tim Holleman (30).

«Es wird bei uns auch leere Regale geben.» Geschäftsführer, Markthalle Luzern, Tim Holleman

Um Food-Waste zu vermeiden, betreiben sie eine Küche auf der Ladenfläche. Lebensmittel, die nicht verkauft werden, werden ins Take-away-Angebot integriert. Ausserdem nimmt die Markthalle kein Produkt ins Sortiment auf, das nicht weiterverarbeitet werden kann. «Bei jedem Produkt überlegt unser Einkaufsteam gemeinsam mit der Küche, wie man es verwerten könnte, sollte es kurz vor Ablauf stehen», sagt Holleman. Sie kaufen auch keine Grossmengen ein und versuchen, nur so viel zu produzieren, wie sie verkaufen können. «Es wird bei uns auch leere Regale geben», erklärt er. So wird Gemüse gepickelt und in Sandwiches verwendet, die als Eigenprodukt angeboten werden. Das Sauerteigbrot wird am nächsten Tag als Scheiben gratis zur Suppe gereicht und die Früchte werden zu einem Müsli als Saison-Kompott verarbeitet. Täglich wird eine Verkaufsanalyse erstellt und ausgewertet.

Sämtliche Produkte werden weiterverarbeitet

Käse, Fisch und Fleisch gibt es im Offenverkauf an der langen Theke. «Wir kaufen ganze Tiere ein. Unsere Metzger nehmen alle Stücke, die sie verkaufen können. Der Rest geht in die Küche. Insbesondere alle Schmorstücke werden für das ‹ Markthalle Zupfts › -Sandwich verwendet», erklärt der 30-jährige Geschäftsführer. Zum Schmoren verwertet das Team Bier und weitere alkoholische Getränke, die kurz vor Ablaufdatum stehen. Der Käse endet entweder als Sauce oder in Scheiben in Sandwiches. «Unsere Vision ist, dass wir nur so viel einkaufen, wie die Luzernerinnen und Luzerner nachfragen, sodass unsere Küche nur noch von Bauern B-Waren beziehen kann wie beispielsweise unschöne Rüebli oder Tomaten», sagt Holleman.

Auf der Fläche des ehemaligen Kofler-Kleiderladens ist ein Fachgeschäft entstanden, dessen Konzept es bislang in Luzern noch nicht gab. In den Gestellen, Vitrinen und Theken bieten Holleman und sein 20-köpfiges Team regionale Lebensmittel, Getränke und Menüs unter einem Dach an. Auf jedem Preisschild ist die Distanz vom Bahnhof Luzern zum Produzenten angegeben. Beim Goldwäscherkäse des Entlebuchers Biosphäre Markt, 100 Gramm für 3.90 Franken, sind es 19,7 Kilometer. Vereinzelt stammen die Produkte von weiter her. Wie etwa ein Schaumwein aus dem Aargau. «Über 90 Prozent stammen aus der Zentralschweiz. Wir wollen alles für einen Wocheneinkauf bieten und finden deshalb manchmal das gewünschte Produkt ausserhalb», sagt Holleman. Importware gebe es aber keine.