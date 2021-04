Am Dienstag hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Das heisst für viele der rund 390’000 Musliminnen und Muslimen, die in der Schweiz leben: Nichts essen und trinken, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang während 30 Tagen. Während der Fastenzeit sollen Körper und Seele gereinigt werden. Aber auch die Gemeinschaft und die Solidarität mit den Schwachen und Armen ist in diesem Monat für Muslime besonders wichtig.

Wir wollen von den Muslimen unter euch wissen: Wie feierst du den Ramadan? Was bedeutet das Fasten für dich, was für Erfahrung machst du dabei und wo stösst du an deine Grenzen? Und wie reagieren deine Kollegen und Lehrer darauf? Musst du dir manchmal blöde Sprüche anhören, die dich nerven? So wie etwa der Wiener Logopäde und Muslim Ali Dönmez, der in der « Zeit » schreibt, dass nicht Hunger und Durst in Kraft koste, sondern die «überheblichen Bemerkungen», die Muslime im Fastenmonat aushalten müssten.