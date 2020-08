«Mein Sohn ist tabu für sie»

Wie fest darf die Neue des Ex das Kind bemuttern?

Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker, ist sauer auf dessen neue Freundin. Diese hatte unter anderem den Rücken von Lillys Sohn mit Sonnenschutz eingecremt. «Mein Sohn ist tabu für sie. Hände weg von ihm!», so Lilly. Hat sie recht?

Lilly Becker, die geschiedene Gattin von Tennislegende Boris Becker, ist sauer auf Lilian de Carvalho Monteiro, die neue Freundin ihres Ex-Mannes. Diese verbrachte die Ferien mit Lillys und Boris’ gemeinsamen Sohn, dem zehnjährigen Amadeus. Dabei habe sich Lilian im Vorfeld nicht mit ihr abgesprochen und habe sie sogar ignoriert, als Lilly sie kontaktierte. «Es gibt ungeschriebene Regeln unter Frauen für solche Sachen. Als ich Boris’ neue Freundin wurde, habe ich mich an sie gehalten.» Als sie zum ersten Mal mit seinen Kindern aus erster Ehe in den Ferien gewesen sei, habe sie vorher seine Ex-Frau Barbara angerufen.

Auch dass die Neue ihres Ex-Mannes ihren Sohn am Strand mit Sonnenmilch eincremte, erregte den Zorn von Mamma Lilly. «Das ist ein Job für die Eltern. Ich habe Lilian gebeten, mein Kind nicht zu bemuttern. Also ja, ich bin wütend. Mein Sohn ist tabu für sie. Hände weg von ihm!», so Lilly.