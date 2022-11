G-20-Gipfel: Wie Fifa-Präsident Gianni Infantino die Grossen der Weltpolitik traf

Fifa-Präsident Gianni Infantino unterhielt sich als geladener Gast am G-20-Gipfel mit den Mächtigsten der Welt. Dort betonte er in einer Rede die einzigartige Kraft des Fussballs. «Meine Botschaft ist sehr einfach. Es geht um Fussball, denn der Fussball vereint die Welt», so der Fifa-Boss.