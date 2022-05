Benzin sparen: Wie finde ich das Sparpotenzial meines Autos heraus?

Frage von Ernst ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Lieber Ernst, das ist korrekt. Viele Schweizer Garagisten bieten den sogenannten «Auto Energie Check» (AEC) an, der zusammen mit dem Programm «Energie Schweiz» des Bundesamts für Energie entwickelt wurde. Nach erfolgtem Check bei einem geschulten AEC-Garagisten zeigt das Zertifikat auf einen Blick das Energiesparpotenzial deines Fahrzeugs auf. Zudem kann dir der Garagist als Mobilitätsfachmann natürlich noch weitere Tipps und Tricks zum Spritsparen geben. Das kann sich bei den aktuell hohen Preisen an der Zapfsäule definitiv lohnen.

Während des AEC-Checks schaut sich der Garagist die Abgas- und auch die Ansauganlage des Wagens an, überprüft die Kühlleistung der Klimaanlage, den Reifendruck und die Motorelektronik. Zudem nimmt er auch gleich noch die Windschutzscheibe unter die Lupe, denn so kann ein kleiner Steinschlagschaden vielleicht noch repariert werden und verhindert so den sonst später nötigen Ersatz der ganzen Scheibe.

Der AEC-Check weist dir zudem aus, wie viel du beispielsweise durch Fahren mit LED-Tagfahrlicht statt Abblendlicht einsparen kannst. Was es ausmacht, wenn du die Klimaanlage stets auf dem Automatik-Modus laufen lässt, oder wie du unnötigen Pneuverschleiss verhindern und erst noch für ein sicheres Fahrverhalten sowie tieferen Verbrauch sorgen kannst. Die einzelnen Einsparungen mögen dir auf den ersten Blick vielleicht als nicht sehr gross erscheinen, aber vergiss nicht, auch Kleinvieh macht Mist – wie man so schön sagt. Und bei den jetzigen Spritpreisen zählt jeder Liter! Neben dem Haushaltsbudget freut sich auch die Umwelt, denn jeder Liter weniger Verbrauch bedeutet auch einen geringeren CO2-Ausstoss.

Spannend vor allem für Besitzer eines Verbrenners, die sich überlegen, beim nächsten Fahrzeugwechsel auf ein Elektroauto umzusteigen: Neu gibt es auf dem AEC-Zertifikat auch einen Elektroautovergleich. Dieser zeigt die effektive Einsparung an Energie an, die man jährlich mit einem vergleichbaren Elektrofahrzeug erzielen könnte. Vergleichbar heisst hier, dass ein Referenzmodell jeweils ein ganzes Segment repräsentiert. Die Unterteilung erfolgt anhand der Länge, der Leistung und des Fahrzeuggewichts in die fünf Segmente Kleinwagen, Mittelklasse, Oberklasse, Sportwagen und Transporter. Beispielsweise bei Kleinwagen ist das Elektro-Referenzmodell derzeit ein Renault Zoe und in der Oberklasse ist es ein Audi e-tron.