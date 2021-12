Live-Talk – «Gute Arbeitsgeber mit Weitsicht beteiligen sich an Weiterbildungen»

Vivienne fragt: «Bei uns in der Firma habe ich das Gefühl, dass die Mitarbeitergespräche eine Alibiübung sind und wir abgefertigt werden. Was kann ich unternehmen?»

Ursula Bergundthal: Viele Firmen habe ein Formular, welches ausgefüllt werden muss. Das wird meistens von der Personalabteilung oder der Geschäftsleitung vorgegeben. Für viele Vorgesetzte ist das eine Pflichtübung, welche sie viel Zeit kostet und sie stehen nicht wirklich dahinter. Sag doch deinem Chef, dass du gerne zusätzlich ein persönliches Gespräch führen möchtest und mach eine Agenda, was du genau besprechen willst. Überlege dir, was in dem Standardformular oder im Standartgespräch fehlt oder wo genau Du noch vertiefen möchtest. Du musst konkret formulieren können, was deine Erwartungen sind und welche Themen du vertiefen möchtest.