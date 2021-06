3 mit Sex - «Wie Fredy (66) seine Hand auf meinen A**** legte»

Fredy (66) macht sich an Ella ran. Ella war so lange nachsichtig, bis es zu spät war.

Nachdem der schöne Alain die Öffnung der Restaurants verkündet hatte, gab es für mich kein Halten mehr: ich packte Bruce und Lars am Schlafittchen, hängte ihnen je einen Rucksack um, quetschte mich in meine atmungsaktivsten Leggins, schminkte mir rote Wandervogel-Bäcklein und schon fuhren wir mit der Gondel bergwärts. Nach einem 35 - minütigen Alibi-Spaziergang rund um einen Bergsee voller paarender Kröten, die sich zu viert aufeinander setzten und das Ufer zulaichten, erreichten wir unser Ziel: das Restaurant Edelweiss.

Im Edelweiss war Partystimmung: der Ländler dröhnte in voller Lautstärke aus den Boxen, die der Wirt mit Kabelbindern an den Balken des Geländers festgemacht hatte. Mit Bierwerbung bedruckte Sonnenschirme warfen lange Schatten auf eine Senioren-Wandergruppe, die die ganze Terrasse in Beschlag nahm und ihre gut geölten Kehlen mit Suurem Moscht und Stangen unermüdlich weiter schmierte. Fast sattelfest sangen sie mit dem Sänger über Geissen, Sennen und deren Sehnen nach der grossen Liebe. Nach zwei Stangen konnten wir den Text ebenfalls und sangen lauthals mit. Bruce meinte, es sei für ihn karriereschädigend, das zu erzählen. Aber tja, so war es halt. Wir sind hier schliesslich der Wahrheit verpflichtet (einigermassen).