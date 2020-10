Christina Spengler, Vizepräsidentin der Sportwissenschaftlichen Gesellschaft der Schweiz (SGS) und Leiterin des Instituts für Bewegungswissenschaften und Sport an der ETH Zürich, nimmt Stellung.

In Fitnessclubs gilt ab sofort eine allgemeine Maskenpflicht.

Beim Joggen auf dem Laufband, beim Krafttraining oder im Yoga-Kurs: Ab sofort gilt in Innenräumen eine allgemeine Maskentragepflicht. «Gerade das Ausdauertraining ist nicht optimal, um Ansteckungen zu verhindern», sagte Bundesrat Alain Berset im Gespräch mit 20 Minuten. Fitness sei wichtig, aber bis sich die Situation wieder normalisiere, könne man auch in der Natur Sport machen, so Berset.