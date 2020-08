Test im Tunnel Wie gefährlich ist der Batteriebrand beim E-Auto?

Die Empa hat in einem Tunnel Batterien angezündet – Ziel war es, zu testen, ob der E-Auto-Brand gefährlicher ist als der Brand eines Fahrzeugs mit herkömmlichem Antrieb.

Einen Autobrand möchte man grundsätzlich vermeiden – wenn es aber doch dazu kommt, ist es gefährlicher, wenn das Elektroauto brennt? Dieser Frage sind Empa-Forscher im Auftrag des Bundes nachgegangen und haben dazu Batteriezellen in einem Tunnel in Brand gesetzt. Wie die Batterie explosionsartig in Flammen aufgeht, siehst du im Video oben.