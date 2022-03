Experten schätzen ein – Wie gefährlich ist der Stromausfall in Tschernobyl?

1 / 5 Gemäss ukrainischen Angaben ist die Stromversorgung in der stillgelegten Atomanlage Tschernobyl unterbrochen worden. AFP Stromleitungen seien durch Beschuss beschädigt worden, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit. AFP Gemäss Experten droht dadurch keine akute Gefahr. AFP

Darum gehts Das von russischen Einheiten besetzte ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist von der Stromversorgung abgeschnitten.

Gemäss Experten droht dadurch keine akute Gefahr, da die Stilllegung des letzten Reaktorblocks bereits über 20 Jahre zurück liegt.

Längerfristig ist eine Stromversorgung jedoch wichtig, um die gefährlichen Elemente weiterhin abzuschirmen und zu überwachen.

Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten – vermutlich aufgrund von Beschuss. Dies berichtete der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho. Zudem warnt die IAEA vor einer Überlastung des Personals, das seit bald zwei Wochen pausenlos arbeitet.

Reparatur aktuell unmöglich

Anhaltende Kampfhandlungen verunmöglichen aktuell die dringend notwendigen Reparaturen. Das ukrainische Staatsunternehmen Energoatom, welches mit der Betreibung aller ukrainischen Kernkraftwerke betraut ist, warnt darum vor radioaktiven Substanzen, die aus dem Atomkomplex austreten könnten.

Im schlimmsten Fall könnten die rund 20’000 abgebrannten Brennelemente, die vor Ort noch immer lagern, nicht mehr ausreichend gekühlt werden. Denn eine Stromversorgung ist nötig, damit Wärmepumpen die Temperatur im Lagerbecken niedrig halten können – sonst droht eine Verdunstung und damit der Austritt radioaktiven Materials, wie die ukrainischen Behörden mitteilen.

Sicherheitsdispositiv Schweizer Kernkraftwerke

Auf Anfrage gibt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi an, das Sicherheitsdispositiv der Kernkraftwerke (KKW) in der Schweiz umfasse eine Vielzahl gestaffelter Massnahmen. In der Schweiz sei die Versorgung mit elektrischem Strom für jedes KKW über zwei voneinander unabhängige Stromnetze sichergestellt.

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass beide externen Stromnetze gleichzeitig ausfallen, können die KKW in der Schweiz auf Selbstversorgung, den sogenannten Inselbetrieb umschalten. Sei auch dies nicht möglich, verfügen alle KKW über mehrere Dieselmotorgeneratoren zur Notstromversorgung. Damit können alle Systeme mit elektrischem Strom versorgt werden, die für den sicheren KKW-Betrieb notwendig sind.

«Hitzeentwicklung der alten Kernbrennelemente nicht hoch genug»

Sven Dokter von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in Köln beschwichtigt jedoch. Die Stilllegung des letzten Reaktorblocks liege nun über 20 Jahre zurück, wodurch die Nachzerfallsleistung mittlerweile sehr gering sei. «Selbst, wenn in den Abklingbecken die Pumpen ausfallen sollten und das gesamte Wasser im Laufe mehrerer Wochen verdunstet und nicht nachgefüllt werden kann, wäre die Hitzeentwicklung der alten Kernbrennelemente nicht hoch genug, um die Hüllen zu beschädigen», sagt Dokter gegenüber dem «Spiegel».

Auch Clemens Walther, Strahlungsexperte an der Uni Hannover, gibt an, der Reaktorkern im Block vier in Tschernobyl sei mittlerweile so lange zerstört, dass keine aktive Pumpleistung mehr für die aktive Kühlung wie bei einem frisch abgeschalteten Reaktor benötigt werde. »Ich würde aus dem Stromausfall in Tschernobyl erst einmal keine kurzfristige Notlage ableiten«, sagt der Experte dem «Spiegel».

Internationale Atomenergiebehörde entwarnt

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEO sieht im Fall Tschernobyls ebenfalls keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit, obwohl die Stromversorgung eigentlich einen wichtigen Sicherheitspfeiler darstellt. Die Wärmekapazität des Lagerbeckens für abgebrannte Brennelemente und das Volumen des Kühlwassers im Kernkraftwerk Tschernobyl reichten auch ohne Stromversorgung für eine wirksame Wärmeabfuhr aus, teilt die Behörde auf Twitter mit.

Das grössere Problem sieht die IAEO in der zunehmenden Überarbeitung der 210 Techniker und lokalen Sicherheitsmitarbeiter, die seit fast zwei Wochen ununterbrochen im Dienst sind. Seit der Besetzung durch russische Truppen habe es keinen Schichtwechsel mehr gegeben. Die Verbindung zu den Überwachungsgeräten, mit denen die Behörde normalerweise sicherstellt, dass sämtliches radioaktives Material dort ist, wo es sein soll, ist abgebrochen.

Schutzhüllen langfristig gefährdet

Ebenfalls geht ein Gefahrenpotenzial vom sogenannten Sarkophag aus, also von der Schutzhülle, welche die strahlenden Elemente von der Aussenwelt abschirmt. Berichten zufolge steigt die Neutronen-Strahlung an einzelnen Orten im alten, maroden Sarkophag immer wieder an. Um solche Anstiege im Auge zu behalten, sind Messgeräte nötig, welche nur mit Stromversorgung funktionieren. Eine zweite Schutzhülle wurde 2017 direkt neben dem havarierten Kraftwerksblock über die alte rissige Ummantelung geschoben. Die Luft zwischen den beiden Sarkophag-Hüllen muss zirkulieren, damit diese weniger schnell durch Luftfeuchtigkeit korrodieren. Doch auch diese Lüftung benötigt Elektrizität.