vor 1h

20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Wie gefährlich ist die A8 entlang des Thunersees wirklich?

Am Montagmorgen starb ein 20-jähriger Autofahrer auf der A8 bei Därligen BE. Erneut werden Stimmen von Einheimischen laut, der Strassenabschnitt sei zu gefährlich. Laut den Behörden gibt es vor Ort jedoch keine besondere Häufung von Unfällen.

1 / 6 Bei einem schweren Unfall auf der A8 verlor ein 20-Jähriger am Montagmorgen auf der A8 bei Därligen BE sein Leben. Foto: Leserreporter Bei einem schweren Unfall auf der A8 verlor ein 20-Jähriger sein Leben. Leser-Reporter Immer wieder kommt es auf der Strecke zu Unfällen. «Die neueste Verkehrstragödie zeigt einmal mehr auf, wie gefährlich diese Strecke ist», sagt Beat Steuri, Präsident von «Futura Leissigen».

Darum gehts Am Montagmorgen starb auf der A8 bei Därligen BE ein 20-jähriger Autolenker bei einem Unfall.

Immer wieder kommt es auf der Strecke zu Kollisionen und Selbstunfällen.

Einheimische prangern die Sicherheit auf dem Streckenabschnitt an.

Die Behörden relativieren aber; auf der dortigen Autostrasse komme es nicht zu einer Häufung von Unfällen.

«Wir als Eltern haben Angst um unsere Kinder» – mit diesen Worten meldete sich am Montagnachmittag eine Mutter aus Leissigen BE per Whatsapp bei den Mitgliedern des Vereins «Futura Leissigen», der sich politisch für die kleine Ortschaft am Thunersee einsetzt.

Der Grund für die Besorgnis der Mutter ist ein heftiger Unfall, der sich in den frühen Morgenstunden ganz in der Nähe – auf der vorbeiführenden Autostrasse A8 – ereignet hatte. Ein 20-Jähriger aus Brienz BE verlor beim Horrorcrash sein Leben. Der junge Lenker aus dem Berner Oberland, der aus noch unbekannten Gründen frontal in einen LKW prallte, verstarb noch auf der Unfallstelle.

Während man am Brienzersee um den jungen Mann trauert, sind Anwohner des linken Thunerseeufers jetzt äusserst besorgt. Schon lange fürchten sie sich nämlich vor der schmalen, zwischen See und Berg verlaufenden Strasse. Dies besonders, seit bekannt wurde, dass die örtlichen Schulkinder nicht mehr mit dem Zug, sondern per Bus via A8 zur Schule nach Interlaken gefahren werden sollen. So meint ein einheimischer Vater, er möchte sich gar nicht erst vorstellen, was passiert wäre, wenn ein Bus mit Schulkindern in den tödlichen Unfall vom Montag verwickelt gewesen wäre.

«Die neueste Verkehrstragödie zeigt einmal mehr auf, wie gefährlich diese Strecke ist», sagt Beat Steuri, Präsident von «Futura Leissigen». Das Vorhaben, auf der Strecke künftig öffentliche Busse mit unangeschnallten, teils stehenden Passagieren verkehren zu lassen, sei «brandgefährlich». Der tragische Tod des 20-jährigen Mannes zeige auf tragische Weise auf, welche Risiken die Strasse berge und dass man weiterhin an den Regionalzügen festhalten müsse.

«Jeder einzelne Unfall ist einer zu viel»

20 Minuten hat bei den Behörden die aktuelle Situation einschätzen lassen. Dort spricht man als Erstes eine grosse Anteilnahme aus: «Vorab bedauern wir zutiefst den schweren Unfall und sprechen den Angehörigen des Todesopfers unser Beileid aus», sagt Gerhard Ammann, Mediensprecher der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern.

Die tatsächliche Gefahr der Strecke wird schliesslich aber relativiert: «Jeder einzelne Unfall ist zweifelsfrei tragisch und immer einer zu viel. Aber die Unfallsituation ist vergleichbar mit anderen Strecken, die über ein solches Verkehrsaufkommen verfügen», sagt Ammann nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) und dem kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination.

Wirft man aber ein Blick in die Zeitungsarchive der Schweiz, findet man Dutzende Berichte von dortigen Verkehrsunfällen. «Sechs Verletzte bei Unfall mit vier Autos», «Vier Personen bei Unfall verletzt» oder «Auto mit Tunnelwand kollidiert» lauten etwa die Schlagzeilen. Auch 2020 wurden bereits monatlich neue Unfälle vermeldet.

Laut Mark Siegenthaler von der Thuner Astra-Filiale gibt es gute Gründe, warum die Unfälle in der Bevölkerung eine derart hohe Beachtung erhalten. «Kommt es auf diesem Abschnitt zu einem Unfall, hat dieser meist grössere Auswirkungen auf viele weitere Verkehrsteilnehmer», erklärt Siegenthaler. Da die Strasse durch ein Nadelöhr führe, gebe es keine direkten Umfahrungsmöglichkeiten – «dies führt dann zu einem temporär abgeschnittenen linken Thunerseeufer, dadurch bilden sich vor Ort schliesslich grössere Staus. Die Verkehrsbehinderungen, die durch einen Unfall entstehen, würden weitherum wahrgenommen.

Daten sprechen für sich

Ein Blick auf die Unfallkarte des Bundes zeigt entlang der Strecke tatsächlich keine Häufung von Unfällen. Zählt man die Unfälle, welche sich auf der A8 zwischen Spiez und Interlaken-West ereignet haben, so kommt man seit 2011 auf rund 80 Unfälle mit Personenschaden. Auf der Hauptstrasse am rechten Thunerseeufer waren es zwischen Interlaken und Hilterfingen im selben Zeitraum rund 180 Unfälle.

Dennoch nimmt man die Situation ernst, auch den Bedenken besorgter Eltern werde Rechnung getragen, sagt Siegenthaler: «Uns ist bekannt, dass künftig Busse auf die A8 auf- und wieder abfahren müssen. Die Sicherheit ist uns aber allgemein wichtig, und wir ergreifen jedes Jahr weitere Massnahmen zur Optimierung.» So wurden in in den letzten drei Jahren etwa Bodenmarkierungen optimiert, Betonelemente installiert oder Verzögerungsstreifen verlängert.

Bus statt Zug Ein altes Politikum 2017 entschied der Grosse Rat, dass die Dörfer zwischen Spiez und Interlaken nicht mehr mit einem Regionalzug, sondern einem Bus ans ÖV-Netz angeschlossen werden sollen. Dieses Vorhaben stösst seither auf Widerstand, die Bevölkerung möchte weiterhin mit Zügen verkehren. So geben die Gegner etwa an, die Zufahrt mit Bussen auf die A8 sei zu gefährlich (siehe Text). Gerade an diesem Montag wurde die Sache im Grossen Rat erneut besprochen. Die kantonalen Politiker hatten über eine Motion zur Verkehrssituation entlang der A8 abzustimmen. Der Forderung nach einer erneuten Prüfung der Sicherheitssituation an der A8-Auffahrt in Därligen-Ost wurde jedoch kein Gehör geschenkt. Denn die Polizei sowie das Astra geben an, keinen Handlungsbedarf zu sehen. Gegenüber 20 Minuten heisst es, es seien bereits einzelne Massnahmen getroffen worden. Auch das Anliegen, an den Bahnhöfen weiterhin Leute ein- und aussteigen zu lassen, wurde abgelehnt. Die Busanbindung für Leissigen ist nun also Realität, aus Sicht vieler Anwohner jedoch unverständlich.