Sinkende Kühlwasserstände: «Die Lage im AKW Saporischschja ist sehr prekär und potenziell gefährlich»

Wie bewertet die IAEA die Lage am AKW?

Was meint «alternative Wasserversorgung»?

Wann werden die alternativen Wasserquellen angezapft?

Wie gross wird das Risiko einer nuklearen Katastrophe eingeschätzt?

«Unter normalen Bedingungen wäre das keine sehr bedrohliche Situation», so Nikolaus Müllner, Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur Wien, zu Spiegel.de. «Aber im Kriegsfall ist schwer vorherzusehen, was passiert.» So sieht es auch Grossi: Es sei lebenswichtig, dass die Kühlwasserteiche intakt blieben. Er wolle nächste Woche selbst in die Region reisen, um sich ein Bild zu machen: So lange das Ausmass der Schäden am Damm noch unbekannt sei, sei unklar, wann und auf welchem ​​Niveau sich der Stausee stabilisieren werde. Weiter will er die Einhaltung der fünf Grundprinzipien zum Schutz des Kraftwerks zu überwachen.