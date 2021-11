Task-Force informiert - Oberster Kantonsarzt erwartet neue Corona-Massnahmen

«Die betroffene Person befindet sich in Isolation, die Kontaktperson in Quarantäne», sagt Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit. Sie spricht damit den ersten Omikron-Fall an, der in der Schweiz aufgetaucht ist. Es sei nicht möglich, die Corona-Variante «für immer aus der Schweiz herauszuhalten». Aber die Schweiz könne die fünfte Welle mit gezielten Massnahmen schwächen, sagt Lévy.