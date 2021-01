Anlagen könnten gesperrt werden

In den letzten 24 Stunden fielen in St. Gallen 45 Zentimeter Neuschnee. Dennoch ist die Lage in der Stadt St. Gallen am Freitagmittag noch entspannt. Am Vormittag seien noch keine umgestürzten Bäume festgestellt worden, sagt Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün in St. Gallen. «Wir werden in den kommenden Tagen jedoch vermehrt kontrollieren, ob keine Äste abgebrochen sind, welche für die Menschen eine Gefahr darstellen.» Präventiv gefällt würden die Bäume aber nicht. «Dies machen wir nur, wenn die Standsicherheit aufgrund der entstandenen Schäden gefährdet wäre.»