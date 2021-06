Stellen E-Autos in Tiefgaragen ein Brandrisiko dar?

Frage von Riccardo ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Folgende Ursachen können im schlimmsten Fall zu einem Brand einer Batterie führen:



1. Die Batterie wird als Folge eines Unfalls verformt oder beschädigt. Dabei kann die Trenn-Membran, die zwischen Plus- und Minusseite liegt und normalerweise nur den Elektrolyten passieren lässt, Schaden nehmen, was zu ungewollten chemischen Reaktionen bis hin zum Kurzschluss führen kann. Wird dieser Prozess nicht gestoppt, kann eine Zelle die nächste «anstecken» und so eine Kettenreaktion auslösen («thermal runaway»). Diese Kettenreaktion führt zu einer Überhitzung der Batterie und schliesslich zum Brand.



2. Die Batterie könnte einen Produktionsfehler haben – ähnlich wie bei den brennenden Handys, von denen man immer mal wieder liest.



3. Auch zu hohe Ladeströme oder eine Überladung an der Ladestation können auftreten, wenn das Ladegerät den Ladevorgang nicht korrekt steuert bzw. beendet.



4. Die vierte Variante ist simpel: Wenn das Auto ohnehin brennt, brennt irgendwann auch die Batterie.