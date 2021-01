Foto-Challenge : Wie gefällt deinem Haustier der Winter?

Während einige Tiere Schnee und Kälte lieben, wollen andere nur drinnen in der Wärme kuscheln: Wir wollen sehen, wie sich eure Haustiere in der kalten Jahreszeit verhalten – und was ihnen besonders gefällt.

1 / 4 Geniesst dein Haustier den Winter… Unsplash …oder wartet es sehnlichst auf wärmere Zeiten: … Unsplash Kuschelig in der Stube… Unsplash

Lade hier ein Foto von deinem winterlichen Haustier hoch.