Ask me Anything - «Wie gehe ich mit Frust um, wenn ich die Situation nicht kontrollieren kann?»

Mias* (17) Frage an die Community:

Seit einiger Zeit verletze ich mich dauernd beim Sport. Ich weiss nicht wieso, aber es ist ein richtiger Teufelskreis: Ich verletze mich, schone mich und sobald es besser wird, verletze ich mich erneut. Ich bin in medizinischer Behandlung – es ist alles okay soweit, was das Körperliche anbelangt. Aber mental kann ich fast nicht mehr mit der Situation umgehen. Aber so geht es mir generell: Sobald ich etwas nicht in der Hand habe, werde ich nervös. Wie kann ich mit Frust umgehen, wenn die Situation nicht in meiner Kontrolle liegt? Wie schaffe ich es, die Hoffnung nicht zu verlieren?