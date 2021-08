Bereits in der letzten Euro-League-Kampagne traf YB auf den rumänischen Meister. Am 10. Dezember setzten sich die Berner im Kampf um den Einzug in die k.-o.-Phase durch. In der 91. Spielminute erhielt YB einen streng gepfiffenen Elfmeter zugesprochen. Nsame traf und in der langen Nachspielzeit schoss Gaudino den 2:1-Siegtreffer.