FC Basel: Das musst du zum Rausschmiss von Alex Frei wissen

Am Schluss war es die eine Niederlage zu viel. Zweieinhalb Tage nach dem 0:1 gegen GC und sieben Monate nach seiner Einstellung ist Alex Frei (43) als Trainer des FC Basel entlassen worden. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Beben am Rheinknie.

Wie geht es nun weiter?

Am Samstagabend steht die nächste Super-League-Partie gegen Sion (20.30 Uhr, live im Ticker) an. Dabei wird Sportchef Heiko Vogel (47) das Team interimistisch betreuen. Aus Basler Sicht müssen dringend Punkte her. Bei einer Pleite würden die Walliser gar am FCB vorbeiziehen und diesen immer tiefer in den Tabellenkeller stossen. Schlusslicht Winterthur und der Vorletzte FCZ spielen am Sonntag (16 Uhr) gegeneinander – der Sieger könnte zum FCB aufschliessen.