Appenzell Ausserrhoden: «Wie geht es dir?» – Frage kommt neu von Schoggi statt vom Stammtisch

Fragen wirkt

Um einen Umgang mit diesen Herausforderungen zu finden, habe man sich in Appenzell Ausserrhoden dazu entschieden, gemeinsam mit der Gastro Appenzellerland im November eine Kampagne zur Stärkung der psychischen Gesundheit durchzuführen. In Anlehnung an die frühere Kampagne «Wie geht es dir?», sollen nun Gäste mithilfe eines QR-Codes nach ihrem psychischen Wohlbefinden gefragt werden.

«Nur schon, wenn man sich diese Frage stellt und sich damit auseinandersetzt, wirkt das stärkend auf die psychische Gesundheit», sagt Meitz. Insgesamt 36 Restaurants und Bars machen bei der Aktion mit. «Die teilnehmenden Betriebe zeigen eine sehr positive Reaktion. Das ist vor allem ein Dank an die Gäste. Die Botschaft lautet: ‹Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig!›», so Meitz.

Schoggi mit QR-Code

Corona hat den Stammtisch wegradiert

Früher konnte man sich an den Stammtisch setzen und über Themen aus dem Alltag oder über sein Befinden reden, aber in den letzten Jahren sei das weggefallen. «Manchmal reicht es schon, wenn jemand im Alltag fragt, wie es einem geht. Die Frage muss einfach authentisch und ernst gemeint sein. Ausserdem sollte man sich Zeit für die Person gegenüber nehmen, falls etwas nicht in Ordnung sein sollte», so Meitz.