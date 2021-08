«Die Schweiz betreibt seit über 20 Jahren ein Kooperationsbüro, dass wir schliessen mussten. 26 Millionen bezahlt die Schweiz jährlich an Hilfskooperationen an Afghanistan. Wir sind sehr besorgt und sehen die Nachrichten, die uns erschüttern. Besonderen Schutz sollen Frauen und Kinder erhalten. Die Wege zu den Flughäfen müsse diskriminierungsfrei zugänlich sein», so Matyssay.