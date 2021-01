«Wählt noch ein Mal!» – Georgia entscheidet am Dienstag über die letzten beiden noch nicht vergebenen Sitze im neuen US-Senat – und stellt damit Weichen für die ganze Nation.

Es ist bemerkenswert: Der Demokrat Joe Biden ist zwar im November zum 46. US-Präsident gewählt worden – dennoch musste er auch im Januar noch einmal den Wahlkampfmodus einlegen. Der 78-jährige Demokrat reiste am Montag nach Georgia, um dort persönlich zwei seiner Parteifreunde zu unterstützen. Und auch der abgewählte US-Präsident Donald Trump trat kurz vor den äusserst wichtigen Stichwahlen für den US-Senat ebenfalls noch einmal im US-Südstaat auf.

Hintergrund für den erneuten Aktionismus im so genannten Pfirsich-Staat: In Georgia können die Menschen zwei Monate nach der US-Präsidentschaftswahlen erneut ihre Stimme abgeben. Obwohl sie formal nur über die zwei Senatssitze ihres Staates entscheiden, wartet die ganze Nation gespannt auf das Ergebnis – wenn nicht sogar die ganze Welt. Denn von dem Ergebnis hängt ab, wie gross der politische Spielraum für den designierten US-Präsidenten Joe Biden sein und wie stark er künftig auf Kompromisse angewiesen werden wird.

Wieso immer wieder Georgia?

In Georgia wird über die letzten beiden noch nicht vergebenen Sitze für den neuen Senat entschieden – und damit über die künftige Mehrheit in der Kongresskammer. Die Stichwahlen sind nötig, weil die Gesetze des Staates Georgia festlegen, dass Kandidaten für den Kongress eine absolute Mehrheit benötigen. In der ersten Wahlrunde vom 3. November hatte keiner der Kandidaten die Schwelle von 50 Prozent erreicht.