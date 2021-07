Bisher kein Bekenntnis - Wie geht es mit Nati-Trainer Vladimir Petkovic weiter?

Petkovics EM-Bilanz, nach dem Empfang am Flughafen. Video: 20 Minuten

Darum gehts Bleibt Vladimir Petkovic Trainer der Nati?

Der 57-Jährige weicht bei dieser Frage stets aus, ein klares Bekenntnis fehlt.

Petkovic hat beim Schweizer Verband noch einen Vertrag bis nach der Kampagne zur WM 2022.

Für Nati-Coach Vladimir Petkovic war es ebenfalls eine Achterbahn der Gefühle an der EM. Nach dem Debakel gegen Italien und einem möglichen Ausscheiden in der Gruppenphase, wäre es gut möglich gewesen, dass es das letzte Turnier für den 57-Jährigen als Nati-Coach geworden wäre. Doch nun wird auch er gefeiert. Sein Captain Granit Xhaka sagte nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen Frankreich: «Der Verdienst geht an den Trainer, der dieses Team jedes Turnier besser gemacht hat».

Von den gegnerischen Trainern wie Didier Deschamps und Luis Enrique wurde Petkovic mit Lob regelrecht überschwemmt. Doch wie sieht seine Zukunft nun aus? Fakt ist, er hat bei der Schweizer Nati einen Vertrag bis nach der Kampagne zur WM in Katar Ende 2022 und die Schweiz befindet sich schon mitten in der Qualifikation dafür – ist mit zwei Siegen in zwei Spielen gestartet. Würde sich die Schweiz nicht für die WM in Katar qualifizieren, würde auch Petkovics Vertrag bereits nach dem letzten Spiel der Qualifikation enden.

Quo vadis, Vladimir Petkovic? Urs Lindt/freshfocus

Zu Beginn der Europameisterschaft kam das Gerücht auf, dass Zenit St. Petersburg Vladimir Petkovic als Trainer verpflichten möchte. Ausgerechnet St. Petersburg, wo er mit seinem Team nun gerade dramatisch im EM-Viertelfinal gegen Spanien scheiterte. Während die Nati in Russland war, wurde der Trainer mehrmals zu den Zenit-Gerüchten befragt – und jedes Mal ist Petkovic ausgewichen.

Bei der Abschluss-Pressekonferenz am Flughafen Zürich sagte er am Samstagnachmittag zu einem möglichen Verbleib auf Italienisch gegenüber den Tessiner Journalisten: «Ich entscheide nichts alleine, es geht schnell in die eine oder andere Richtung. Es ist jetzt verfrüht, gewisse Erklärungen zu machen. Es ist wichtig, den Ball flach zu halten und daran zu glauben, dass dieses Team wachsen und sich verbessern kann.»

Petkovics Konter wird abgefeiert

Als die Frage auf Deutsch kam, ob er auch künftig Nati-Trainer bleibe und was an den Zenit-Gerüchten dran ist, antwortet Petkovic humorvoll: «Wenn ihr gute Beziehungen habt, lasse ich euch gerne meine E-Mail-Adresse da und ich gebe euch eine Provision.» Für diesen Konter wird er auf Social Media gefeiert.

Trotzdem: Ein Bekenntnis klingt anders und er ist erneut einem Dementi gegenüber Zenit St. Petersburg ausgewichen. Was auf jeden Fall klar ist: Trainer von Fenerbahce Istanbul, wie es türkische Medien bereits als fix vermeldet hatten, wird Petkovic nicht. Der Club aus der türkischen Metropole hat bereits einen neuen Trainer vorgestellt: Vitor Pereira aus Portugal.