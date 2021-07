Rücktritt von Guy Lachappelle - Wie geht es nach dem Skandal mit der Raiffeisen weiter?

Bei der Raiffeisenbank hats geknallt: Am Donnerstagabend gab der Verwaltungsratspräsident, Guy Lachappelle an einer persönlichen Medienkonferenz nach Basel seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Er ist seit 2018 im Amt und tritt nun per Ende Juli ab.

Was ist passiert?

Lachappelle ist laut eigenen Angaben wegen eines privaten Konflikts mit einer Frau zurückgetreten. Der Topbanker hatte ein Verhältnis mit ihr von 2017 bis 2018. Es kam zu Unstimmigkeiten und die Frau hat zwei Strafanzeigen gegen Lachappelle eingereicht. Daraus geht hervor, dass Lachapelle in seiner früheren Funktion als Chef der Basler Kantonalbank dieser Frau ein internes Dokument hat zukommen lassen. Lachappelle bestätigte den Sachverhalt an der Medienkonferenz.

Was bedeutet das für die Raiffeisen?

Es ist bereits der zweite Skandal an der Spitze der drittgrössten Bank der Schweiz: Der Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz ist wegen gewerbsmässigen Betruges angeklagt worden. «Die Raiffeisen ist mit Skandalen vorbelastet und die gestrige Nachricht wirft mehr Fragen auf als es Antworten gibt. Dennoch ist Lachapelle persönlich aufgetreten und hat Verantwortung für seinen Fehler übernommen», sagt Reputationsexpertin Sabrina Huber von der Firma Cro.Swiss. Es stelle sich nun die Frage, welche weiteren Baustellen sich bei der Bank in der nächsten Zeit öffnen werden und wie Raiffeisen mit diesen Themen dann umgehe. «Die Aktionäre und Kunden sind jetzt sehr kritisch und werden den Fall mit Argusaugen beobachten», so Huber. Auch könnten nun die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, Finma oder die Basler Kantonalbank in diesem Zusammenhang ins Interesse des Geschehens rücken.