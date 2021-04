Bundesrat - Wie gehts mit dem EU-Rahmenabkommen weiter?

Am Freitag war Bundespräsident Parmelin zu Besuch in Brüssel und traf sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Kommt der EU-Rahmenvertrag noch zustande? Am Freitag hatte sich Bundespräsident Guy Parmelin mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel getroffen. «So wie das Rahmenabkommen vorliegt, können wir es nicht unterzeichnen», so die Aussage Parmelins an der Medienkonferenz im Anschluss des Treffens.