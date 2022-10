Riesenslalom Sölden: Dominanter Start – Marco Odermatt schon wieder in einer eigenen Liga

Traditionell starten die Skirennfahrer in Sölden mit einem Riesenslalom in die Weltcupsaison. Was liegt für die Schweizer drin? Wir berichten live.

Nach der wetterbedingten Absage bei den Frauen am Samstag ging am Sonntagmorgen die neue Skisaison los mit dem Riesenslalom der Männer auf dem Gletscher in Sölden. Die Spannung um die Führungsposition im ersten Lauf hielt aber gerade mal drei Fahrer lang. Mit der Nummer drei startete nämlich der Schweizer Ski-Star und letztjähriger Dominator Marco Odermatt. Mit einer komplett fehlerfreien Fahrt und einem Tempo von teilweise bis zu 94 km/h kurvte der 25-Jährige in Richtung Ziel – und fuhr somit in einer eigenen Liga. «Man weiss nie, wo man nach der Vorbereitung steht», sagt Odermatt anschliessend im Ziel. Bereits am Samstag habe das Herz aber wieder fürs Rennen höher geschlagen und die Anspannung sei grösser geworden. «Das macht mich schneller und so kann ich meine Bestleistung abrufen», erklärt der Innerschweizer.

Vor dem zweiten Lauf deutet also vieles auf einen Schweizer Sieg hin am Sonntagnachmittag. Auf Platz zwei lauert der Norweger Lucas Braathen mit 0,41 Sekunden Rückstand. Der Dritte Zan Kranjec hat schon einen Rückstand von 0,69 Sekunden auf Odermatt. Als zweitbester Schweizer schaffte es Loic Meillard auf Platz vier nach dem ersten Lauf und kann sich mit 0,81 Sekunden Rückstand Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. Gino Gaviezel schafft es auf dem 16. Zwischenplatz in den zweiten Lauf.

Der zweite Lauf startet um 13 Uhr – live auf 20min.ch.