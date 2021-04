«Madame Claude»

Eine Frau als Gangsterin

Keine Liebe, sondern Arbeit

Das französische Drama lehnt sich an die wahre Geschichte von Madame Claude, die in Wirklichkeit Fernande Grudet hiess und 2015 verstorben ist, an.

Sie galt als Ikone in Paris, die Geschichte will die dunkle Realität hinter dem ganzen Glamour zeigen.



«Da ist das Bild von Madame Claude, in schönen Kleidern, grossen Hotels, mit viel Macht. Mich hat interessiert, was hinter den Kulissen gelaufen ist», erklärt Sylvie Verheyde bei «Yahoo». Darum sei der Sex im Film auch unerotisch: «Das ist keine Liebe, sondern Arbeit.»