Hitzewelle: Wie grosszügig ist dein Arbeitgeber oder deine Schule bei dieser Hitze?

«Höchstwerte um 35 Grad kamen im letzten Jahrhundert überall in der Schweiz einem Extremereignis gleich», schreibt Meteo Schweiz in einem Blog-Eintrag.

Vielleicht kühlst du dich heute in einer Badi oder einem See ab.

Heute heisst es schwitzen, schwitzen, schwitzen. In der Ostschweiz kann es zwischen 32 und 36 Grad warm werden. Am heissesten wird es mit 37 Grad im Wallis und in der Romandie. Hat dein Arbeitgeber oder deine Schule Erbarmen mit dir und spendiert dir darum eine Abkühlung? Oder darfst du heute sogar Hitzefrei machen? Erzähl uns im Formular davon.